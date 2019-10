Avião da 2ª Guerra cai com 13 pessoas no Estado americano de Connecticut 

WINDSOR LOCKS, EUA - Um avião da 2ª Guerra que levava 13 pessoas caiu no Aeroporto Internacional Bradley, em Windsor Locks, Connecticut (EUA), deixando "vários mortos", segundo autoridades locais.

Em uma entrevista coletiva, autoridades disseram que o acidente deixou mortos, mas não especificaram quantos. A agência Associated Press afirmou que ao menos duas pessoas morreram.

Entre os 13 a bordo havia 3 membros da tripulação. Ao menos uma pessoa em terra ficou ferida, segundo as autoridades. "Nossos corações estão partidos por eles agora", afirmou o governador de Connecticut, o democrata Ned Lamont.

A Administração Federal de Aviação afirmou que o avião, um Boeing B-17, caiu enquanto tentava aterrissar no aeroporto por volta das 10h (hora local). Ele estava registrado como uma aeronave civil e não era operada por militares, segundo as autoridades.

Imagens de TV das redes sociais mostraram chamas e colunas de fumaça negra na cena do acidente. O avião decolou às 9h45, de acordo com James Rovella, comissário do Departamento dos Serviços de Emergência e Proteção Pública. Membros da tripulação avisaram à torre de controle cerca de cinco minutos depois que estavam passando por alguma dificuldade.

Por causa da idade do avião, não está claro se ele estava equipado com a chamada "caixa-preta", que armazena registros do voo e poderia ajudar a esclarecer o que deu errado.

Ao menos seis pessoas foram levadas para o Hartford Hospital. Ao menos três estavam em condição crítica, de acordo com o chefe da emergência do hospital, Kenneth John Robinson. Dois pacientes seriam transferidos para outro hospital especializado em queimaduras. Dois outros hospitais da região também receberam vítimas.

O aeroporto foi temporariamente fechado, deixando centenas de pessoas retidas, mas pelo menos uma pista reabriu após às 14h. Kevin Dillon, diretor executivo da Autoridade do Aeroporto de Connecticut, disse que a pista na qual o acidente ocorreu permanecerá fechada.

O Aeroporto Internacional Bradley é o segundo maior da Nova Inglaterra. Está localizado a cerca de 27,3 km ao norte de Hartford.

O avião, também conhecido por Fortaleza Voadora, pertencia à Collings Foundation, de Massachusetts, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira. Era um dos cinco aviões vintage no aeroporto que participariam de um evento especial.

A fundação organiza o evento Wings of Freedom Tour de aviões da 2ª Guerra e outro semelhante com aeronaves da era do Vietnã. Segundo ela, as pessoas podem pagar para voar nas aeronaves. Segundo o senador democrata Richard Blumenthal, que representa o Estado, o acidente pode forçar a revisão das regras relativas à operação de tais aeronaves antigas. / W. POST