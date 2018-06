Avião da Air Algerie desaparece do radar

Um avião a companhia aérea Air Algerie que ia de Burkina Faso para a Argélia, com 110 passageiros e seis tripulantes a bordo, foi dado como desaparecido nesta quinta-feira pela Swiftair, empresa espanhola que opera a aeronave.

O Boeing MD-83 que fazia o voo AH5017 deveria ter pousado às 5h10 GMT (2h10, de Brasília), mas não chegou ao seu destino, informou a Swiftair.

"Até o momento, não temos nenhum contato com o avião", informou a Swiftair em comunicado. O avião viajava de Ouagadougou, capital de the capital of Burkina Faso, para Argel, na Argélia.

O governo argelino disse em comunicado que os controladores de voo perderam contato com o avião a 1h55 GMT (22h55 de quarta-feira, em Brasília), cerca de 50 minutos após a decolagem, segundo a agência de notícias Algerian Press Service

Ougadougou fica numa linha praticamente reta ao sul de Argel, rota que passa sobre o Mali, que registra conflitos em sua região norte. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.