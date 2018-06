Avião da AirAsia subia muito rápido antes de desaparecer do radar

"É muito raro para aviões comerciais, que geralmente sobem a uma velocidade de 1 mil, 2 mil pés por minuto", ele disse. "Isso só pode ser feito por um avião de caça". Segundo o ministro, ainda não se sabe qual foi o motivo para o avião subir tão rapidamente.

Em seu último contato com os controladores de tráfego, os pilotos do voo 8501 da AirAsia pediram para subir dos 32 mil pés em que estavam para uma altura de 38 mil pés, e evitar assim um acúmulo de nuvens. No entanto, eles tiveram permissão negada em razão do tráfego pesado na região. Quatro minutos depois, a aeronave desapareceu. Nenhum sinal de socorro foi recebido. Uma ascensão muito rápida pode levar o avião a perder a sustentação (estol). Em 2009, o Airbus A330 da Air France que desapareceu no Oceano Atlântico durante um voo entre o Rio de Janeiro e Paris parece ter entrado no mesmo estado antes de cair.

Justin Dubon, porta-voz da Airbus, afirmou nesta terça-feira que ainda é muito cedo para comentar sobre possíveis similaridades entre os dois acidentes.

Equipes de busca localizaram ao menos nove grandes objetos, incluindo a fuselagem do avião e sua cauda. As caixas pretas da aeronave, também foram recuperadas e são analisadas no momento."Até o momento, conseguimos transcrever metade do gravador de voz do cockpit", afirmou Nurcahyo Utomo, comissário do Comitê Nacional de Segurança do Transporte. "Ainda é cedo para tirar qualquer conclusão, porque não sabemos o que está na outra metade".

Segundo Utomo, não há sinais de terrorismo nem qualquer outra voz dentro do cockpit que não seja as do piloto e copiloto. /AP

