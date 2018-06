Avião da AirAsia Zest ultrapassa pista de pouso nas Filipinas

O pouso aconteceu no final da tarde na cidade de Kalibo, porta de entrada para um popular destino turístico do país. Segundo relatos iniciais, a aeronave Airbus A320-200 deslizou pela pista até parar em uma grande concentração de lama. Segundo o porta-voz da Agência de Aviação Civil filipina, Eric Apolonio, o aeroporto ficará fechado até que a aeronave seja retirada do local.

O país sofre com uma tempestade tropical que ocasionou deslizamentos de terra e enchentes em partes das regiões sul e central das Filipinas, deixando ao menos 31 mortos e sete desaparecidos, oficiais afirmaram na terça-feira.

O incidente aconteceu após outro avião do grupo AirAsia, este com 162 passageiros, cair no mar de Java no domingo, durante um voo entre Indonésia e Cingapura. Autoridades fazem buscas na região e já encontraram corpos e destroços da aeronave.

No domingo, outro avião da AirAsia Zest teve seu voo cancelado depois que um problema com os pneus foi encontrado no momento em que os 184 passageiros e a tripulação embarcavam. Fonte: Associated Press.