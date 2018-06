Avião da Marinha americana cai no mar das Filipinas com 11 pessoas a bordo

TÓQUIO - Um avião militar americano com 11 pessoas a bordo caiu no mar das Filipinas quando seguia para um porta-aviões, informou nesta quarta-feira, 22, a Marinha dos Estados Unidos.

"Um avião da Marinha dos Estados Unidos com 11 tripulantes e passageiros caiu no mar ao sudeste de Okinawa", afirma um comunicado. "A operação de resgate está em curso e o estado de saúde da equipe será avaliado pelos médicos do 'USS Ronald Reagan'", completa a nota, em referência ao porta-aviões que era o destino da aeronave.

A Marinha americana disse que as causas ainda são desconhecidas. O ministério da Defesa do Japão informou à agência de notícias francesa AFP que oito pessoas que estavam no avião foram resgatadas e que o acidente pode ter sido provocado por uma falha no motor.

Desde quinta-feira passada, a região Okinawa (Japão) é palco de manobras militares conjuntas entre Japão e Estados Unidos com a participação de 14 mil militares americanos e do 'USS Ronald Reagan'. / AFP