Avião das Forças Armadas indonésias cai em Jacarta e provoca seis mortes

BANGCOC - Pelo menos seis pessoas morreram após a queda nesta quinta-feira de um avião das Forças Armadas indonésias em um bairro residencial ao leste de Jacarta, danificando vários edifícios da região, informou a imprensa local.

Veja também:

Barco com 200 a bordo naufraga em águas da Indonésia

Ministro da Indonésia faz alerta sobre impacto da crise

As seis vítimas mortais são membros da tripulação da aeronave, enquanto outro tripulante se encontra em estado grave. Além disso, após o impacto, oito casas pegaram fogo, mas o número de mortos nas residências ainda não foi divulgado, disse o canal "Metro TV".

Veja fotos:

A aeronave, um Fokker F-27, supostamente estava com problemas para aterrissar na base das Forças Aéreas da Indonésia de Halim Perdanakusuma, próxima ao lugar do impacto. Vários caminhões de bombeiros e ambulâncias foram deslocados até o local do acidente.

Em 9 de maior, 45 pessoas morreram quando um avião russo, Superjet 100 (SSJ-100), que se encontrava em um voo de demonstração se chocou contra um vulcão na ilha de Java.