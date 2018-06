Avião de caça sírio cai no leste do país

Texto atualizado às 16h00 DAMASCO - Um avião de guerra sírio caiu no leste do país nesta segunda-feira, 13, após registrar problemas técnicos, informou a agência oficial de notícias Sana. Rebeldes afirmaram ter abatido a aeronave.

Se a afirmação dos rebeldes for confirmada, será a primeira vez que as forças opositoras ao governo de Bashar Assad derrubam um avião militar, o que indicaria que eles adquiriram mísseis terra-ar. "Um avião militar teve problemas técnicos durante uma missão rotineira de treinamento no leste. O piloto se ejetou e são realizadas buscas para encontrá-lo", informou a Sana.

Um vídeo amador colocado no YouTube por ativistas com um logo no qual se lê "os jovens revolucionários da terra do Eufrates" mostra um jato aparentemente sendo atingido após o som de pesados disparos. Uma bola de fogo aparece no avião, seguido por uma trilha de fumaça. As imagens indicam que o avião foi atingido na cauda.

"Allahu Akbar! (Deus é grande!)", grita um homem, não identificado. "Um avião MiG foi atingido na cidade de Muhasen", diz ele. Muhasen está localizada no leste da província de Deir el-Zor.

Outro vídeo, divulgado por rebeldes sírios, exibe o suposto piloto do caça que caiu. A autenticidade da filmagem não pôde ser confirmada. As imagens foram levadas ao ar pela rede de televisão Al-Arabiya. Uma pessoa que identifica-se como o piloto está cercada por três homens armados, diz estar sendo bem tratado e incita os militares a deixarem o regime do presidente Bashar Assad.

Se as alegações dos rebeldes forem verdadeiras, o fato pode marcar um salto significativo na capacidade dos oposicionistas de combaterem os ataques aéreos realizados pelas forças do governo.

Com AP