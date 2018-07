Avião de carga cai com 9 pessoas a bordo no nordeste afegão

CABUL - Um avião de carga com nove pessoas a bordo e provisões para as tropas internacionais desdobradas no Afeganistão caiu nesta quarta-feira, 6, no nordeste do país, informou uma fonte aeroportuária.

"Os nove tripulantes do avião podem ter morrido", afirmou o chefe do aeroporto de Cabul, Yaqub Rasoli, que disse acreditar que todos eles eram cidadãos do Azerbaijão.

O avião havia decolado da cidade de Baku, a capital do Azerbaijão, e se dirigia à base americana de Bagram, a principal das tropas desdobradas no Afeganistão, quando sofreu problemas técnicos, acrescentou Rasoli.

"O avião desapareceu dos radares à meia-noite. A aeronave caiu ao noroeste de Cabul, a cerca de 25 quilômetros do aeroporto", precisou.

Um porta-voz da missão da Otan no Afeganistão (Isaf, na sigla em inglês), Tim James, especificou que o avião não pertencia a suas forças, mas confirmou que a organização está ao corrente do acidente e que iniciou uma operação para determinar se há mortos.