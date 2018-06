Avião de carga cai na Argélia, segundo agência

De acordo com a APS, a agência de notícias estatal, o Antonov An-12, que transportava sete membros de tripulação, estava a caminho da Guiné Equatorial quando caiu em uma área montanhosa a cerca de 15 quilômetros do aeroporto, depois de fazer uma parada no local.

As equipes de busca e salvamento estavam vasculhando destroços e possíveis sobreviventes do avião, de acordo com a APS, que citou autoridades locais. Fonte: Associated Press.