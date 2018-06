Avião de carga cai nos Estados Unidos

Bergen disse à Associated Press que o avião modelo A300 caiu quando se aproximava do aeroporto na quarta-feira. Segundo a porta-voz, o avião estava vindo de Louisville, no estado do Kentucky. Ainda não há informações sobre feridos.

A representante da autoridade aeroportuária de Birmingham, Toni Bast, afirmou que a aeronave colidiu nos arredores do Aeroporto Internacional de Birmingham-Shuttlesworth. As operações no local não foram afetadas. Fonte: Associated Press.