Avião desaparece na Indonésia com 54 pessoas a bordo

Uma aeronave da companhia indonésia Trigana perdeu contato com os controladores aéreos enquanto voava pela província montanhosa de Papua, localizada ao leste do país, e foi declarada como desaparecida. O avião, modelo ATR42-300, carregava 49 passageiros, entre eles cinco crianças, e outros cinco tripulantes. A busca pela aeronave foi suspensa há pouco e será retomada na segunda-feira.

Segundo as autoridades da Indonésia, o avião fazia o trecho entre a capital da província de Papua, Jayapura, e outra cidade chamada Oksibil sob condições precárias. Perto de Oksibil chovia pesado, com ventos fortes e neblina. De acordo com o chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, Susanto, a aeronave perdeu contato minutos antes de aterrissar.

Outro avião foi enviado ao local para procurar pelo ATR42-300, mas as buscas foram suspensas por causa do mau tempo. A maior parte da Papua é coberta por mata fechada e montanhas, o que fez com que alguns aviões que já caíram naquela região nunca fossem encontrados.

Precariedade. Nos últimos anos, a Indonésia teve um número alto de desastres aéreos. O arquipélago de 250 milhões de pessoas e 17 mil ilhas é um dos mercados asiáticos de maior expansão no setor aéreo, mas está sofrendo para prover pilotos qualificados, equipamentos mecânicos, controladores de tráfego aéreo e tecnologia atualizada para garantir segurança.

Em dezembro do ano passado, um jato da AirAsia transportando 162 pessoas despencou direto no mar enquanto passava por uma tempestade durante um voo entre Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, e Cingapura. O desastre foi um dos cinco sofridos por companhias asiáticas num espaço de 12 meses, incluindo o voo 370 da Malaysia Airlines, que se perdeu em março de 2014 com 239 pessoas a bordo durante um voo de Kuala Lumpur até Pequim.