Avião desaparecido na Ásia pode ter mudado a rota e área de busca é ampliada

As autoridades da Malásia anunciaram neste domingo, 9, que as equipes de resgate ampliaram a área de busca nas águas do Golfo da Tailândia após informarem que o avião da Malaysia Airlines pode ter mudado a rota antes de desaparecer.

O ministro da Defesa e de Transportes, Hishammuddin Hussein, disse que as autoridades estudam todas as possíveis razões de uma meia-volta deste tipo, sem descartar a possibilidade de um ataque terrorista.

"O desaparecimento do MH370 não é algo que possamos analisar superficialmente e não podemos descartar nenhuma possibilidade. As agências de inteligência de países relevantes foram informadas e compartilharemos a informação à medida que a investigação avançar", disse Hishammuddin.

Em entrevista coletiva, autoridades da Aviação Civil e das Forças Armadas malaias disseram que os radares confirmam que o avião realizou essa manobra de giro, mas que não houve nenhuma comunicação do piloto como o protocolo estabelece.

Também não foi recebida nenhuma mensagem de alerta ou emergência vinda do avião antes de desaparecer, acrescentaram.

Hishammuddin confirmou a presença de manchas de óleo no mar entre Malásia e Vietnã, mas ressaltou que, por enquanto, não foi encontrado nenhum destroço da aeronave.

Um avião do Vietnã avistou no sábado à tarde duas manchas de óleo ao sul de Tho Chu que seria compatível com o resíduo que o carburante do avião desaparecido deixaria.

As autoridades da Malásia investigam um possível ataque terrorista contra o avião após descobrir que pelo menos dois passageiros viajavam com passaportes falsos e há suspeitas sobre a identidade de pelo menos outros dois.

Os passaportes falsos, unido a o avião ter desaparecido em uma área sem problemas meteorológicos, alimentaram as especulações sobre um possível ataque terrorista.

"Não nos precipitemos em tirar conclusões e especulações. Estamos olhando todas as possibilidades, mas o principal objetivo agora é encontrar o MH370", insistiu Hishammuddin.

Nas tarefas de busca e resgate participam 22 aviões e 40 embarcações de Malásia, Vietnã, Cingapura e Indonésia.