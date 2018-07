Avião dos EUA invadiu 250 km de espaço aéreo, diz Irã

TEERÃ - Um avião não tripulado dos Estados Unidos que o Irã afirmou ter derrubado penetrou 250 quilômetros dentro do espaço aéreo do país persa, informou o site da televisão estatal nesta sexta-feira, 9.

ESPECIAL: O programa nuclear do Irã

HOTSITE: Irã nuclear

Em uma carta de protesto nas Nações Unidas, o governo de Teerã afirmou que "o avião-espião americano RQ-170 violou 250 quilômetros dentro do espaço aéreo iraniano, antes de enfrentar a reação das Forças Armadas do Irã", informou o site. "As ações provocativas e secretas do governo americano contra a república islâmica nos últimos meses" têm aumentado, afirma o texto.

A TV estatal afirmou que o Irã enviou "um forte protesto contra esta violação das regras internacionais pelo governo dos EUA" e advertiu contra "qualquer repetição de tais ações".

O Irã pediu que a ONU condene "esta violação", em uma carta enviada ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, bem como aos presidentes do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral.

As informações são da Dow Jones.