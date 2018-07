Avião dos EUA mata quatro extremistas no Paquistão Oficiais da inteligência paquistanesa disseram que o ataque de um drone (avião não tripulado e teleguiado) dos Estados Unidos matou quatro supostos militantes, após disparar dois mísseis contra um veículo que trafegava próximo à fronteira com o Afeganistão. Os dois oficiais disseram que o ataque, nesta quarta-feira, aconteceu perto de Miran Shah, principal cidade da região tribal do Waziristão do Norte.