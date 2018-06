Avião é abatido em retomada de aeroporto na Ucrânia

A Itar Tass informou que testemunhas relatam que quatro aviões militares, presumivelmente do modelo Sukhoi-27, sobrevoavam a região e disparavam tiros contra o aeroporto. Segundo testemunhas, uma das aeronaves foi abatida, mas a reportagem não relata mais detalhes sobre o assunto.

A retomada do aeroporto de Kramatorsk foi a primeira ação militar feita pelo governo após o presidente interino, Olexander Turchynov, anunciar uma "operação antiterrorista" contra os separatistas que tomaram o controle de vários edifícios em cidades a leste do país. O governo confirmou a retomada do aeroporto, mas não informou sobre vítimas ou outros incidentes.