Avião é evacuado na Austrália após ameaça de bomba

SYDNEY - Um avião da companhia aérea Virgin foi evacuado nesta terça-feira, 6, na Austrália após uma mensagem sobre a existência de uma bomba a bordo ter sido encontrada, informaram meios de comunicação do país.

Os passageiros do voo VA114, que partiu de Sydney, tiveram de ir para a pista pelas portas de emergência logo depois de o avião ter aterrisado no aeroporto de Albury. Lá, a aeronave era aguardada pela polícia. Um passageiro suspeito foi detido e será investigado pelas autoridades do país.

A polícia de Nova Gales do Sul, estado das duas cidades, informou que os serviços de emergência foram acionados depois de a mensagem escrita em um saco de enjoo ter sido descoberta dentro do banheiro. / AP