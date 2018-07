Avião faz pouso de emergência na Bulgária por causa de ameaça de bomba

SOFIA - Autoridades da Bulgária informaram que um avião com 161 pessoas que saiu da Polônia e voava para o Egito fez um pouso de emergência na cidade Burgas, na região do Mar Negro, em razão de uma ameaça de bomba. A aeronave foi evacuada para que fossem feitas as buscas, mas os agentes de segurança não encontraram explosivos.

"O avião pousou às 5h48 (1h48, no horário de Brasília) depois do pedido do voo LLP8015, que viajava de Varsóvia, na Polônia, para Hurghada, no Egito, para fazer um pouso de emergência por causa da informação de que havia uma bomba a bordo", relatou o assessor de imprensa do aeroporto búlgaro.

O porta-voz da polícia afirmou que o homem que fez o alerta da possível bomba admitiu que havia consumido álcool./REUTERS