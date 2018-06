Avião foi derrubado por míssil, dizem EUA O avião da Malaysia Airlines que caiu no leste da Ucrânia levando 295 pessoas foi derrubado por um míssil terra-ar, segundo informações de agências de inteligência dos Estados Unidos. As agências disseram não ser possível determinar, por enquanto, se o míssil foi disparado por forças do governo ucraniano ou por separatistas pró-Rússia, que dominam a região de Donetsk, onde ocorreu o acidente.