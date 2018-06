Avião militar cai no Iêmen e mata pelo menos 9 pessoas

O acidente com a aeronave ocorreu durante um exercício de treinamento, de acordo com o porta-voz do ministério do Interior, Mohammed al-Mawry. O avião colidiu contra duas residências no distrito de al-Qadissiya, disse o porta-voz à Associated Press. Ele afirmou que o piloto também foi morto no acidente.

O porta-voz não explicou a razão da queda, mas informou que os especialistas militares estão investigando o caso.

O civil Ahmed Fathi afirmou que viu cinco corpos queimados serem levados por uma ambulância. Fathi, que mora no bairro, também declarou que duas casas foram completamente destruídas durante o acidente e que pessoas ainda devem estar nos escombros.

O bairro fica perto da principal praça da cidade, local central de levantes e protestos do Iêmen nos últimos dois anos.

Fontes médicas, que preferiram não se identificar, disseram que os civis mortos na queda incluem três mulheres, duas crianças e quatro homens. Eles declararam que mais vítimas podem estar nos escombros. As informações são da Associated Press.