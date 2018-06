Avião militar cai no sul dos EUA e deixa 16 mortos

MISSISSIPI - Pelo menos 16 pessoas morreram com a queda de um avião militar em uma região rural do estado do Mississipi no início da noite de segunda-feira, 10, informaram as autoridades locais.

Destroços de um KC-130 do Corpo de Fuzileiros Navais se espalharam por uma grande área no condado de Leflore, no delta do Rio Mississippi.

O incidente foi qualificado como uma "tragédia" pelo governador de Mississipi Phil Bryant em um comentário em uma rede social.