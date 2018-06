Avião militar cai, pega fogo e mata uma pessoa na Rússia

MOSCOU - Pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em uma queda de uma avião militar na região de Saratov, 700 quilômetros ao sudeste da capital da Rússia, Moscou, informou o Ministério da Defesa do país.

O equipamento militar era um avião turbo-hélice de transporte caiu e se incendiou enquanto aterrisava no aeroporto militar Balashov depois de efetuar um voo de instrução. "A bordo do avião havia seis tripulantes", disse à agência estatal interfax um porta-voz do Ministério da Defesa.

A causa do acidente teria sido uma falha em um dos motores do modelo Antonov-An-26. Afirmou, ainda, que cinco tripulantes feridos foram removidos do avião e transportados em helicóptero até um hospial.

Uma comissão viajou a Balashov para investigar as causas do acidente. / EFE​