Um avião militar C130 com 38 pessoas a bordo desapareceu nesta segunda-feira, 10, depois de deixar a cidade de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, com destino a uma base na Antártica, informou a Força Aérea do Chile.

"A Força Aérea do Chile relata que uma aeronave C130 Hércules decolou às 16h55 da cidade de Punta Arenas, para a basa Eduardo Frei, na Antártida (...) 38 pessoas viajam", disse o comunicado. /AFP