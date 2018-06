Avião militar dos EUA cai no mar em Okinawa e deixa um ferido

TÓQUIO - Um militar americano ficou gravemente ferido nesta segunda-feira, 11, ao cair no mar no litoral do arquipélago japonês de Okinawa o avião de combate que pilotava durante uma missão de treinamento rotineira.

O caça F-15C Eagle, que tinha decolado da base aérea americana de Kadena, na ilha de Okinawa, caiu ao mar por volta das 6h26 (horário local, 18h26 de domingo em Brasília) a cerca de 80 quilômetros ao sul da cidade de Naha, explicaram em comunicado as Forças Armadas dos EUA posicionadas no Japão.

+++ Japão desiste de retirar base americana de Okinawa

O piloto, o único que viajava na aeronave, conseguiu ejetar "com sucesso" e foi resgatado pelas Forças de Autodefesa japonesas e levado a um hospital militar.

A Marinha dos EUA não deu mais informações sobre o estado do militar, enquanto fontes policiais japonesas asseguraram que ele sofreu uma fratura grave em uma perna, segundo publicou a emissora estatal japonesa "NHK". /EFE