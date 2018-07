Avião militar iemenita cai e deixa dez mortos Um avião militar do Iêmen caiu na manhã desta quarta-feira durante uma missão de treinamento sobre a capital Sanaa, matando as dez pessoas que estavam a bordo, disseram oficiais da Força Aérea iemenita. O avião, um modelo russo Antonov, despencou e atingiu um mercado vazio no bairro de Al-Hassaba, bem no centro da capital do Iêmen. Várias lojas foram destruídas mas o mercado estava vazio no momento do desastre e ninguém ficou ferido em solo. O mercado foi parcialmente abandonado no ano passado durante confrontos entre beduínos e soldados do governo.