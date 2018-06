Avião não-tripulado dos EUA é capturado pelo Irã

"O avião não tripulado dos EUA que patrulhava as águas do Golfo Pérsico, realizando uma missão de reconhecimento e juntando informações, foi capturado assim que ele entrou em espaço aéreo iraniano", disse a unidade de elite das forças navais do país, segundo a rede estatal de televisão IRIB.

Militares iranianos disseram que o avião é do modelo ScanEagle, que decola de navios de batalha. Não foram divulgados detalhes sobre como o equipamento foi "capturado". As informações são da Dow Jones.