No começo deste ano Al-Kuwaiti substituiu Abu Yahya al-Libi, o segundo no comando da Al-Qaeda, que havia morrido em junho durante um ataque dos EUA à região do Waziristão do Norte. No entanto, Al-Kuwaiti aparentemente era bem menos conhecido e não fazia parte da lista de terroristas mais procurados pelo Departamento de Estado dos EUA. As informações são da Associated Press.