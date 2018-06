Avião pega fogo ao aterrissar em Moscou

O ministério de emergências da Rússia diz que nenhum dos passageiros ou tripulantes ficou ferido. O fogo foi no trem de pouso do Boeing 737, no aeroporto de Vnukovo. Ainda de acordo com o ministério, o avião pertencente a companhia russa Utair e estava vindo da cidade de Stavropol.

O ministério afirma que a aeronave carregava 136 passageiros e seis tripulantes, mas as agências de notícias russas citaram a companhia aérea dizendo que havia 129 passageiros. As informações são da Associated Press.