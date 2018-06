Avião pega fogo durante pouso no Nepal

As rodas direita do Airbus 320 operado pela companhia aérea Indigo pegou fogo durante a aterrissagem e os passageiros foram rapidamente retirados da aeronave através de portas de emergência, disse Rishikesh Sharma, chefe do Aeroporto Internacional de Tribhuwan, em Katmandu.

Sharma afirmou que as equipes de emergência responderam rapidamente para controlar o fogo. O voo teve origem em Nova Délhi. As autoridades se recusaram a dar detalhes, alegando que o incidente ainda está sendo investigado. Fonte: Associated Press.