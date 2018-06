Avião pousa em Manchester após alerta de bomba

A polícia britânica informou que um avião de passageiros pousou em segurança no aeroporto de Manchester após alertas de uma possível bomba. A aeronave foi acompanhada por caças da Royal Air Force (RAF), segundo comunicado oficial, para prevenir qualquer incidente.

"Era absolutamente vital lidar com essa situação como uma emergência", afirmou a polícia. Segundo um porta-voz das forças aéreas inglesas, o piloto do avião pediu a assistência da RAF devido a possível presença de um artefato a bordo e, a partir de agora, as investigações serão realizadas pela polícia.

O superintendente chefe do aeroporto, John O''Hara, disse que os passageiros dos outros voos não têm razões para ficarem alarmados. A pista, fechada por cerca de 30 minutos para o pouso do jato, já foi reaberta e o aeroporto funciona normalmente. Os passageiros do voo estão sendo desembarcados.

A polícia informou que vê o incidente como um caso isolado, que não causa risco aos outros voos operados no aeroporto. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.