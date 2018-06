Avião privado dos EUA cai na costa da Jamaica

O major Basil Jarrett, da Força de Defesa jamaicana, disse que o avião caiu a cerca de 14 milhas (22 quilômetros) a nordeste de Port Antonio. O Exército enviou um avião para investigar a queda.

"Podemos confirmar que o avião caiu", disse ele. Não havia informações sobre as pessoas a bordo.

A aeronave decolou às 8h45 (horário da costa leste dos Estados Unidos, 7h45 em Brasília) do aeroporto internacional Greater Rochester, em Nova York, segundo autoridades locais. Controladores de tráfego aéreo entraram em contado pela última vez com o piloto do Socata TBM700, um monomotor turboélice de alta performance, às 10h (horário da costa leste), informou a Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla em inglês) em comunicado.

O piloto, que não foi identificado, apresentou um plano de voo à FAA para ir de Rochester a Naples, na Flórida. Caças da Força Aérea norte-americana foram enviados às 11h30 (horário da costa leste) para acompanhar o avião e o seguiram até chegar ao espaço aéreo cubano, disse Preston Schlachter, porta-voz do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. O FlightAware, um site de rastreamento de aviões, mostra o avião sobre o sul de Cuba às 14h (horário da costa leste).

O site identificou o número do avião como N900KN. Registros da FAA mostram que a aeronave é de propriedade de uma empresa sediada no mesmo endereço de uma imobiliária em Rochester. A empresa, Buckingham Properties, pertence a Larry Glazer, que é presidente da TBM Owners and Pilots Association.

Uma pessoa que atendeu o telefone na Buckingham Properties recusou-se a falar sobre o assunto. O filho de

Glazer, Rick Glazer disse à Associated Press que "não tenho nada a dizer sobre o que aconteceu neste momento".

Fonte: Associated Press.