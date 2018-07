Avião que seguia para o Everest cai no Nepal e mata 19

KATMANDU - Um avião que levava alpinistas para a região do Monte Everest atingiu um pássaro e caiu logo após decolar, matando as 19 pessoas a bordo. O acidente ocorreu nesta sexta-feira no aeroporto da capital do Nepal, Katmandu.

O piloto reportou problemas dois minutos após a decolagem e aparentemente tentou retornar, disse o funcionário do aeroporto Ratish Chandra Suman. O avião acertou um abutre e caiu a apenas 500 metros da pista. Os mortos foram sete passageiros britânicos, cinco chineses e quatro nepaleses, além dos três integrantes da tripulação, também nepaleses.

Soldados e policiais estão revirando os destroços em busca de corpos e documentos de identificação. Milhares de ocidentais viajam para a região todo ano e as más condições de conservação dos aeroportos causaram seis acidentes desde outubro de 2008.

As informações são da Associated Press.