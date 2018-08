Avião é roubado de aeroporto e cai minutos após decolagem nos EUA

SEATTLE, Estados Unidos - Um avião roubado do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma caiu minutos após efetuar uma decolagem sem autorização na noite desta sexta-feira, 10. Segundo as autoridades locais, um funcionário da Horizon Air roubou a aeronave, fez manobras no ar e caiu em uma ilha nos arredores da cidade de Tacoma, nos Estados Unidos. O avião não transportava nenhum passageiro ou tripulação.

Logo após a decolagem, o avião foi perseguido por dois jatos militares. Testemunhas filmaram o momento em que o aeronave realiza manobras no ar enquanto era seguida pelas forças aéreas americanas. O avião caiu minutos depois nas proximidades da ilha de Ketron, a 65 quilômetros do aeroporto.

Full video form John Waldron on Facebook being shown on CNN #seatac pic.twitter.com/R98bl5uQBr — Cameron Thomsen (@CameronThomsen) 11 de agosto de 2018

O Departamento de Polícia do Condado de Pierce confirmou o roubo e disse que o caso se trata de um ato suicida conduzido por um homem de 29 anos. O suspeito seria um funcionário da equipe de solo da Horizon Air, proprietária da aeronave roubada. A informação também foi confirmada pela empresa áerea.

"Esse não é um ato terrorista. Informação confirmada: este é um homem suicida. Nós sabemos quem ele é. Ninguém mais está envolvido", informou a polícia. Segundo a corporação, o avião foi roubado por volta das 20h (horário local, meia-noite de sábado, 11, no horário de Brasília) e a queda pode ter sido causada por "manobras feitas no ar ou falta de habilidade do piloto".

Follow this thread for official info. This is not a terrorist incident. Confirmed info .. this is a single suicide male. We know who he is. No others involved. — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) 11 de agosto de 2018

Ainda não há informações se o suspeito de roubar o avião sobreviveu à queda, mas a polícia considera a possibilidade como remota. A tese de suicídio é investigada após as autoridades obterem aúdios gravados pelo piloto durante o voo nos quais informa aos controladores de tráfego aéreo que ele era apenas um "cara doente".

Nas gravações, o homem, identificado apenas como "Rich", disse que não iria pousar na base militar de Seattle, mas estava preocupado por não ter combustível suficiente para ficar muito tempo no ar. Ele chegou a brincar com os controladores ao perguntar se a empresa aérea o contrataria como piloto se conseguisse pousar o avião em segurança.

Em determinado momento, o homem diz que "tem muita gente preocupada" com ele e que não queria desapontá-las, mas ele era apenas um "cara doente, com uns parafusos soltos".

Mais cedo, o Aeroporto de Seatle-Tacoma informou em rede social que um funcionário de uma companhia aérea havia "conduzido uma decolagem sem autorização e sem passageiros a bordo". O avião caiu ao sul do estuário de Puget, nas proximidades da ilha de Ketron, nos arredores de Tacoma. As operações do terminal chegaram a ser suspensas e voos foram adiados, mas a situação já foi normalizada.

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed. — Sea-Tac Airport (@SeaTacAirport) 11 de agosto de 2018

A Guarda Costeira está no local da queda e combate as chamas no local.

O avião era um Turboprop Q400 da Horizon Air, empresa subsidiária da Alaska Air Group, que realiza voos de curta distância no oeste americano. A companhia aérea confirmou que nenhum passageiro ou tripulação estava a bordo. O avião tinha capacidade para 76 pessoas.

"Nossos sentimentos à família do indivíduo a bordo do avião e também a todos os funcionários da Horizon Air e da Alaska Air Group", disse a Horizon Air, em comunicado publicado em rede social.

O caso será investigado pelo Gabinete Federal de Investigação (FBI) de Seattle. //ASSOCIATED PRESS