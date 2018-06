Avião russo com 50 a bordo desaparece na Indonésia Um novo avião comercial de fabricação russa, com 50 pessoas a bordo, desapareceu na Indonésia enquanto sobrevoava montanhas nesta quarta-feira durante um voo de demonstração para potenciais compradores e jornalistas, informaram autoridades. Equipes de busca e resgate se dirigiram à área ao sul da capital do país, Jacarta, disse Bambang Ervan, porta-voz do Ministério do Transporte. O mau tempo, no entanto, forçou pelo menos dois helicópteros a retornar à base.