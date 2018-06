Avião russo desaparece durante voo de demonstração na Indonésia

JACARTA - Um avião de passageiros russo Sukhoi com 46 pessoas a bordo, incluindo empresários e enviados russos, desapareceu durante um voo de demonstração em Java Ocidental, na Indonésia, afirmaram autoridades nesta quarta-feira, 9.

A agência de busca e resgate do país disse que o contato de rádio com o avião foi perdido depois que a aeronave desceu para 6.000 pés de altitude. O Exército indonésio relatou que o avião "caiu" do céu.

"O avião estava fazendo seu primeiro voo por volta do meio dia e retornou ao aeroporto, mas quando decolou pela segunda vez, perdeu o contato na região de Bogor", afirmou Bambang Ervan, porta-voz do Ministério do Transporte.

A televisão local informou que uma operação de busca seria empreendida a partir da manhã de quinta-feira.

O Superjet 100 da Sukhoi, com capacidade para até 103 passageiros, foi desenvolvido em parceria com a Boeing e a italiana Finmeccanica.