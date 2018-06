Avião sai da pista de decolagem na Escócia e 2 ficam feridos

O avião transportava 28 pessoas e tinha como destino final a cidade de Glasgow, também no Reino Unido. Uma fotografia mostra que o Saab 340 saiu da pista e chegou ao gramado, parando com o bico tocando o solo. Segundo o serviço de ambulâncias da Escócia, duas pessoas foram levadas ao hospital Western Isles com ferimentos leves.

Em nota, o aeroporto de Stornoway disse que "esforços para retirar a aeronave da pista e uma investigação sobre as causas do acidente estão em andamento". Fonte: Associated Press.