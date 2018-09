Avião sai da pista durante aterrissagem e para em lago na Micronésia

SYDNEY, AUSTRÁLIA - Um avião da companhia aérea Air Niugini, de Papua Nova Guiné, caiu no lago de uma ilha da Micronésia, no Pacífico, nesta sexta-feira, 28. Todos os 35 passageiros e 12 membros da tripulação foram resgatados da aeronave, que ficou parcialmente afundada, de acordo com a imprensa local e a empresa aérea.

O Boeing 737-800 saiu da pista durante a manobra de aterrissagem no aeroporto de Weno e acabou parando no lago. Em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver os habitantes da ilha saindo em socorro aos passageiros e tripulantes.

Segundo a Air Niugini, o avião saiu da cidade de Port Moresby, capital de Papua Nova Guiné, com destino a Pohnpei, capital da Micronésia, e escala em Weno. O avião “tocou terra na pista”, mas não foi suficiente, disse a empresa aérea, destacando que ninguém se feriu.

“Air Niugini pode confirmar que todas as pessoas a bordo puderam ser retiradas de forma segura”, afirmou a empresa, que não informou ainda as causas do acidente. As autoridades de Papua Nova Guiné anunciaram o envio de investigadores ao local.

Segundo o jornal Pacific Daily News, citando um responsável pelo aeroporto, os passageiros e tripulantes foram encaminhados ao hospital para fazer exames médicos. / AFP e EFE