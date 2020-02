Avião sai da pista durante aterrissagem na Turquia e fica em pedaços

ISTAMBUL - Um avião com 177 passageiros que estava aterrissando no aeroporto Sabiha Gökçen, em Istambul, saiu da pista e se partiu na tarde desta quarta-feira, 5. Apesar do acidente, não houve nenhum morto, mas há feridos. As informações são do ministro de Transportes do País, Cahit Turhan.

Imagens de uma TV local mostravam socorristas retirando os passageiros por meio das rachaduras da aeronave do modelo Boeing 737. O avião se partiu em três pedaços após a aterrissagem dura. O prefeito de Istambul, Ali Yerlikaya, informou que equipes de emergência trabalham para retirar os passageiros.

A aeronave pertence à companhia de baixo custo Pegasus e vinha da cidade de Izmir. O aeroporto Sabiha Gökçen é o menor de Istambul e está localizado na parte asiática da cidade - a metrópole turca tem também uma área no continente europeu. Por causa do incidente, as instalações foram fechadas ao tráfego aéreo. / Reuters e EFE