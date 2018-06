Avião some perto de vulcão nos Andes Um avião-ambulância que viajava de Punta Arenas a Santiago com oito pessoas a bordo, incluindo uma paciente, desapareceu ontem na Cordilheira dos Andes, a cerca de 1,7 mil quilômetros da capital chilena, perto da cidade de Puerto Aguirre. A aeronave Beechcraft BE 300 cumpria a rota normal quando o piloto declarou emergência e sumiu do radar. Segundo o ministro da Defesa do Chile, Andrés Allamand, o avião teve uma queda brusca de 28 mil pés para 8 mil pés, quando desapareceu perto de um vulcão. O trabalho de resgate começou.