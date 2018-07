Avião teleguiado dos EUA cai em Seychelles

A embaixada dos Estados Unidos nas ilhas Maurício disse que a aeronave não tripulada MQ-9 Reaper, da Força Aérea norte-americana, não levava armas e que sua queda não deixou feridos. Um incêndio foi iniciado com a queda do avião, mas foi rapidamente apagado.

Segundo Lina Laurence, da autoridade civil de aviação de Seychelles, o avião teleguiado apresentou problemas no motor minutos após a decolagem e precisou pousar na manhã desta terça-feira.

"Mas em razão de sua velocidade ao descer, a aeronave não conseguiu parar antes o final da pista", disse Laurence.

Comunicado da embaixada diz que as causas do acidente serão investigadas.

O MQ-9 Reaper é um avião com sensores que podem fornecer dados em tempo real. Os MQ-9s baseados em Seychelles, que são usado para monitorar atividades de pirataria no oceano Índico e nas proximidades, não leva armas, embora tenha capacidade para isso. As informações são da Associated Press.