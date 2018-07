Avião teleguiado norte-americano mata 12 no Paquistão

Os aparelhos atiraram vários mísseis sobre um terreno na localidade de Shawal, na região tribal do Waziristão do Norte, perto da fronteira com o Afeganistão. Dois supostos militantes sobreviveram com ferimentos, segundo as autoridades.

Shawal é uma área remota, com florestas, picos e vales, estendendo-se por ambos os lados da fronteira. A região é um conhecido refúgio de militantes do Paquistão, do Afeganistão e de outros países.

Os polêmicos aviões teleguiados dos Estados Unidos, elemento importante nas atividades norte-americanas de contraterrorismo, são altamente impopulares no Paquistão, onde são vistos como uma violação da soberania e como causadores de mortes civis inaceitáveis.

Washington não deu até agora sinais de que pretenda abandonar seu uso, e o governo do presidente norte-americano, Barack Obama, afirma que esses aparelhos por controle remoto são legais à luz do direito internacional.

(Reportagem de Haji Mujtaba; reportagem adicional de Saud Mehsud, em Dera Ismail Khan; de Ali Afzaal, em Parachinar; e de Jibran Ahmad, em Peshawar)