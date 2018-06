Aviões batem na pista de aeroporto de Londres

A polícia de Essex informou que realizou exames de rotina em ambos os pilotos após o incidente no sábado de manhã, mas não havia sinais de álcool. Eles disseram que nenhuma ação policial ainda está sendo planejada.

O representante da empresa disse que os passageiros foram colocados em outros aviões após um atraso de três horas.

Segundo o porta-voz do aeroporto Chris Wiggan, ambos os aviões foram danificados e o Conselho Investigação de Acidentes Aéreos está tratando do caso. Ele disse que o aeroporto estava operando normalmente, apesar do incidente. Fonte: Associated Press.