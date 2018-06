Aviões com ajuda médica chegam à capital do Iêmen

Aviões carregados com medicamentos desembarcaram em Sanaa, capital do Iêmen, nesta sexta-feira, 10, na primeira entrega de ajuda internacional desde o início da campanha liderada pela Arábia Saudita contra rebeldes xiitas que assumiram o controle do país, há duas semanas.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informaram que dois aviões - um de cada organização - chegou à cidade de Sanaa nesta sexta-feira. A porta-voz da Cruz Vermelha em Sanaa, Marie Claire Feghali, disse que o avião da organização enviou 18 toneladas de suprimentos médicos que poderão tratar até mil feridos. A representante do Unicef no Iêmen, Julien Harneis, disse que a agência enviou 17 toneladas de suprimentos, incluindo medicamentos, equipamentos médicos, nutrientes para crianças desnutridas e suprimentos de água para cerca de 80 mil pessoas. / ASSOCIATED PRESS