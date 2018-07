Aviões da Easyjet e Vueling são pichados em árabe em aeroportos da França

PARIS - As autoridades francesas informaram neste sábado, 28, que aviões das companhias britânica Easyjet e espanhola Vueling foram pichados em árabe em aeroportos franceses, incluindo um aparelho grafitado com a frase "Alá Akbar" (Alá é Grande).

Uma fonte da polícia informou que foram registrados três casos em Lyon e dois no aeroporto de Paris Roissy Charles de Gaulle. Segundo os investigadores, uma das hipóteses mais prováveis é que as pichações tenham ocorrido antes da chegada dos aviões às plataformas dos aeroportos franceses.

No dia 24, uma pichação em árabe "Alá Akbar" surgiu em um aparelho da Easyjet procedente de Budapeste, revelou um funcionário do aeroporto, destacando que a inscrição foi removida antes que os passageiros subissem no avião.

A companhia britânica, que opera em 17 aeroportos da França, admitiu um "pequeno número" de pichações em árabe nos aviões da empresa na França nas "duas últimas semanas".

"Nossa equipe de segurança está acostumada a avaliar qualquer tipo de ameaça potencial" e estas pichações não foram classificadas como "um problema de segurança, tanto por nós como pelas autoridades", informou a Easyjet.

Segundo uma fonte ligada à investigação, as pichações não têm ligação com os atentados do dia 13 na região de Paris, e já ocorrem há vários meses. / AFP