Aviões jordanianos destroem veículos vindos da Síria

O comunicado militar jordaniano informou que o ataque ocorreu às 10h30 do horário local (4h30 de Brasília) depois que veículos camuflados que transitavam em uma área acidentada perto da fronteira ignoraram pedidos das forças de segurança de que parassem. Segundo a nota, aeronaves jordanianas dispararam tiros de alerta contra os veículos, mas eles não pararam. Então foram destruídos por aviões de guerra.

A nota não informou quantos veículos estavam no comboio, nem apontou o número de vítimas. Também não especificou se os veículos foram atacados em solo sírio ou jordaniano.

Imediatamente após as notícias dos ataques aéreos, um oficial militar sírio disse que nenhum veículo militar sírio seguia na direção da fronteira com a Jordânia, de acordo com nota divulgada pela televisão estatal. "O (veículo) que foi alvo das aeronaves jordanianas não pertence ao Exército Árabe Sírio", destacou a nota. Fonte: Associated Press.