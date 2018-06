Aviões serão içados de rio após trem tombar nos EUA

A porta-voz da Montana Rail Link, Lynda Frost, disse neste sábado que não está claro como será a operação para içar as fuselagens, já que a companhia nunca realizou uma operação como esta. Ninguém ficou feriado quando o trem com 19 vagões descarrilou na última quinta-feira. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

O trem carregava ainda outras três fuselagens de aviões, que também tombaram, mas não escorregaram para dentro do rio, permanecendo nas margens. Segundo Frost, funcionários da Boeing estarão no local durante a operação para tentar resgatar as aeronaves.

As fuselagens estavam sendo transportadas da unidade da Spirit Aerosystems em Wichita (Kansas) para a fábrica da Boeing em Renton (Washington), onde a montagem seria concluída. (Álvaro Campos - alvaro.campos@estadao.com)