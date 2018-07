Aviões sírios atacam fábrica e causam 20 mortes

O ativista Fadi al-Yassin contou à Associated Press por telefone que muitos funcionários estavam reunidos na fábrica quando os aviões lançaram as bombas, causando um grande número de baixas. No entanto, não ficou claro o motivo do ataque ao local. "Foi um massacre feito pelo regime", disse al-Yassin.

O regime do presidente Bashar Assad tem realizado ofensivas intensas contra grupos de insurgentes na região. O conflito na Síria começou em março de 2011, com um levante popular contra o governo de Assad, mas rapidamente se transformou em uma guerra civil, que já deixou mais de 40 mil mortos, de acordo com ativistas.

As informações são da Associated Press.