Aviões sírios atacam rebeldes em Aleppo

Os rebeldes, que lutam com a intenção de derrubar o presidente Bashar Assad, tentam sem sucesso tomar Kweiras e outras duas bases aéreas militares na região. Recentemente, o governo sírio passou a promover bombardeios na província com o intuito de recuperar o território controlado atualmente pelos rebeldes.

Os ativistas afirmaram que os ataques aéreos também atingiram as aldeias de Atareb e Kfar Hamra, na província de Alepo, e que as tropas entraram em confronto com rebeldes no interior da região. Não foi divulgado nenhum número de vítimas.

O governo iniciou recentemente novas ofensivas em Homs e Alepo, tentando aproveitar os ânimos após a sua vitória na cidade estratégica de Qusair no início deste mês.

Enquanto isso, a violência continua a extrapolar as fronteiras do país. Violentos confrontos eclodiram entre homens armados pró-Hezbollah e seguidores de um clérigo radical sunita no sul do Líbano, matando duas pessoas, disseram autoridades. Há meses, tornaram-se frequentes embates entre apoiadores e opositores de Assad no Líbano. Fonte: Associated Press.