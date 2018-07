Aviões sírios matam nove perto da fronteira com o Líbano

ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

O alvo foi a cidade síria de Yabroud, atualmente controlada pelos rebeldes, que fica próxima de vilarejos libaneses que abrigam refugiados da ofensiva do governo de Bashar Assad em junho, disse uma autoridade de segurança da região de Bekaa na condição de anonimato.

Os dois lados da guerra civil da Síria têm aliados e linhas de abastecimento no Líbano. De acordo com a fonte, seis dos nove mortos eram de uma mesma família. Outras 16 pessoas ficaram feridas no ataque, revelou a autoridade libanesa.

Também hoje, rebeldes capturaram um depósito de armamentos nas proximidades de Damasco, apreendendo armas e munições do regime de Assad, disseram ativistas. O Observatório de Direitos Humanos na Síria informou que os militantes do grupo Jabhat al-Nusra, filiado à Al-Qaeda, atacaram um depósito no distrito de Qalamun, ao norte da capital síria, tomando munições e mísseis antitanques, acrescentou o observatório.

Mais de 100 mil pessoas foram mortas desde o começo do conflito entre rebeldes e o governo, em março de 2011.