Azerbaijão acusa Armênia de bombardear Ganja, segunda maior cidade do país

O Azerbaijão acusou as forças armadas da Armênia de bombardearem Ganja, a segunda maior cidade do país, em nova escalada do conflito no Sul do Cáucaso anunciada neste domingo, 4.

A Armênia negou a acusação, mas o líder da região de Nagorno-Karabach, região separatista de maioria armênia localizada no Azerbaijão, disse que seu exército destruiu uma base aérea militar em Ganja.

"Unidades permanentes do exército localizadas nas grandes cidades do Azerbaijão se tornarão de agora em diante alvos do exército de defesa", disse o líder Arayik Harutyunyan.

Troca de acusações

O ministro da Defesa do Azerbaijão disse que as cidades de Terter e Horadiz, próximas à fronteira com a região de Nagorno-Karabakh, estavam sob forte ataque. Os militares de Nagorno Karabakh afirmaram que a capital da região, Stepanakert, foi bombardeada.

O conflito ganhou força há cerca de uma semana, atingindo o pior nível desde os anos 90, quando 30 mil pessoas morreram.

O entrave pode atrair outros poderes regionais, como Rússia e Turquia, e suspender o fornecimento de energia pelo Sul do Cáucaso, onde tubulações escoam petróleo do Azerbaijão e gás para mercados ao redor do mundo./REUTERS