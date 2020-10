Azerbaijão e Armênia acertam cessar-fogo em Nagorno-Karabakh

MOSCOU - Após uma longa negociação, a Armênia e o Azerbaijão anunciaram em um comunicado conjunto nesta sexta-feira, 9, que concordaram com um cessar-fogo dos conflitos em Nagorno-Karabakh. A trégua terá início ao meio-dia de sábado (hora local).

Reunidos em Moscou, os chefes da diplomacia dos dois países informaram que a trégua tem o objetivo de efetuar a troca de prisioneiros e de corpos das vítimas, acrescentando que detalhes específicos serão acertados posteriormente.

O anúncio foi feito após dez horas de conversações entre os diplomatas em Moscou, mediadas pelo chanceler russo, Serguei Lavrov. O chanceler disse que a trégua deveria preparar o caminho para conversas sobre a resolução do conflito.

A última onda de combates entre as forças do Azerbaijão e da Armênia começou em 27 de setembro e deixou centenas de mortos na maior escalada do conflito em décadas sobre Nagorno-Karabakh. A região fica no Azerbaijão, mas está sob controle das forças étnicas armênias apoiadas pela Armênia desde o fim de uma guerra separatista em 1994.

As negociações entre os ministros das Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão foram realizadas a convite do presidente russo, Vladimir Putin./AFP e AP